MC-ulykke i Spjelkavik

Politiet melder at det skal ha skjedd eit trafikkuhell med ein MC i Spjelkavik. Føraren skal vere frakta til sjukehus for sjekk. Detaljane rundt ulykka er framleis litt uklare og politiet vil difor oppsøke motorsyklisten på sjukehuset for å få meir informasjon, skriv politiet på Twitter.