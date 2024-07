MC-fører alvorlig skadd i Sula

En bil og en motorsykkel har kollidert ved Djupvikstranda på Fiskerstranda i Sula kommune, melder Sunnmørsposten.

Politiet opplyser at to personer skal være involvert i ulykken og at føreren av motorsykkelen er hardt skadd, men våken.

Klokken 19.32 opplyser politiet på X at fører av bilen også er fraktet til sykehus for undersøkelse. MC-fører er alvorlig, men ikke livstruende skadd.

Da er veien også åpnet igjen for trafikk.

Årsaken til ulykka er ikke klar.