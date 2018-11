Politiet har laurdag ettermiddag sperra av eit område i nærleiken av Skåla og Saudehornet i Ørsta. Sidan onsdag har det blitt leita etter ei 25 år gamal sakna kvinne i dette området.

Politiet har funne gjenstandar i terrenget, som dei ynskjer å undersøke nærare.

Funnet treng ikkje å ha noko med den sakna å gjere, ifylgje politiet. Grunnen til at dei har sperra av området er at dei ikkje vil at folk skal trakke der.

Politiet sperra laurdag ettermiddag av eit område i Ørsta. Foto: Roar Strøm / NRK

Mistenker ikkje noko kriminelt

– Vi mistenker ikkje at det har skjedd noko kriminelt. Vårt hovedspor er at kvinna har gått ein tur i fjellet, og at ho anten har gått seg bort eller har falle, seier operasjonsleiar Kenneth Sætre.

Er det rart at kvinna ikkje er funnen etter så mange dagar med leiting?

– Vi vil ikkje spekulere i det. Vi handterer saka som ein redningsaksjon, seier Sætre.

Politiet etterlyste laurdag ettermiddag eit vitne som dei meinte kunne ha gjort viktige observasjonar av den sakna kvinna då ho var på veg opp Skålavegen i Ørsta. Dette vitnet har no tatt kontakt med politiet.

Planlegg søk søndag

Fleire hundre frivillege, mannskap frå Røde Kors, Norske redningshundar, politiet og Sivilforsvaret har delteke i leiteaksjonen laurdag. No er det mørkt og det frivillege mannskapet er trekt tilbake. Hundeekvipasjar skal halde fram søket utover kvelden, ifylgje politiet.

– Vi planlegg nytt søk søndag når det lysnar, med frivilleg mannskap, seier Sætre.

I fleire dagar har leitemannskap søkt etter Maya Justyna Herner (25) i Ørsta på Sunnmøre. Så langt har søket vore resultatlaust. Foto: Roar Strøm / NRK

Kristin Riise, leiar i Ørsta Røde Kors, er imponert over alle dei frivillige som har delteke i leitearbeidet.

– Det er fantastisk at så mange stiller opp. Vi har heldt på i fleire dagar og kjenner at det byrjar å tære på, men folk held ut og har fantastisk ståpåvilje.

Sakna sidan onsdag

Den 25 år gamle kvinna frå Polen blei meldt sakna onsdag ettermiddag då ho ikkje kom tilbake frå ein tur. Det var i 14.30-tida onsdag at Maya Justyna Herner la ut på ein kort tur i retning fjellet Saudehornet i Ørsta kommune på Sunnmøre. Fjellet er 1303 moh. og ligg ved sentrum av bygda. Sidan har ingen sett ho og dei siste dagane har det blitt leita natt og dag etter 25-åringen. Fleire helikopter har også deltatt i søket.

Den 25 år gamle kvinna opplyste at ho hadde tenkt gå ein kort tur i retning fjellet Saudehornet og blei meldt sakna då ho ikkje kom tilbake. Foto: Kaja Skatvedt / NRK

Ettersom Herner berre hadde planar om å gå ein kort tur hadde ho difor ikkje med seg mobiltelefon. Ho skal heller ikkje ha vore kledd for å vere ute i terrenget over lengre tid. Det har vore minusgrader i området dei siste dagane.

Over 300 deltok

Laurdag har det blitt søkt i turområdet i nærleiken av der bilen til kvinna blei funnen.

– Det har vore ein fanastisk innsats frå mange folk i dag. Vi har hatt over 300 i søk i terrenget, seier innsatsleiar Meek.

Søket som er gjort er såkalla finsøk. Mannskapet har gått over området som det har blitt søkt i tidlegare.

– Dette gjer vi fordi det kan vere ting ein har gått glipp av eller små hol i søka, seier innsatsleiaren

Ber om tips

Politiet har dei siste dagane fått inn tips, men ønskjer framleis at fleire tek kontakt dersom dei trur dei har opplysningar i saka.

Maya Justyna Herner (25) har vore sakna sidan onsdag ettermiddag. Foto: Politiet

– Dei tipsa vi har fått til no har så langt ikkje ført til noko. Vi ber om at dei som var på tur i det aktuelle tidsrommet seier ifrå slik at vi kan danne oss eit bilde av kor mykje folk som har vore der og kven som har sett kva, seier Meek.

– Kva andre etterforskingsskritt tek politiet?

– Det meste blir undersøkt parallelt med leiteaksjonen. Vi prøver å finne ut meir om den sakna kvinna og kva turar ho potensielt kan ha lagt ut på. Vi ser også på andre moglegheiter, men så langt er det ingenting som peiker i retning av at det skal ha skjedd noko anna enn at ho har vore på tur, seier innsatsleiaren.

Politiet oppmodar folk som har kapasitet og kan gå i slikt terreng om å møte opp søndag for å hjelpe til i søket.