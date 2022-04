Matvarekjøp hamnar i retten

Ein anbodskonkurranse om innkjøp av matvarer i Ålesund hamnar i retten. Ein av de to leverandørane fekk tilbodet avvist, fordi dei hadde tilbydd økonomiprodukt på svært mange av dei varene, der det ikkje var opna for det. Leverandøren klaga deretter på utforminga av sjølve tilbodskonkurransen, der dei hevdar at konkurransegrunnlaget er diskriminerande. Kommunen står på sitt og saka startar i tingretten den 4. mai.