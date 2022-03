Mattilsynet stopper gigantprosjekt i Aure

Mattilsynet stopper Salfjord sine planer om et landbasert oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden i Aure. Det skriver Teknisk Ukeblad.

Mattilsynet mener at det planlagte anlegget ligger for nært andre landbaserte oppdrettsanlegg i området. Dermed er det fare for at fiskesykdommer kan smitte mellom anleggene via inntaks- og utløpsrør i sjøen.

Planen til Salfjord var å produsere 36.500 tonn laks årlig i det som ville blitt et av Europas største landbaserte lakseanlegg.

Salfjord-gründer Hans Ramsvik sier til Tidens Krav at de kommer til å klage på vedtaket.