Måtte til sykehus etter branntilløp

Tre personer er kjørt til Ålesund sykehus for sjekk etter at det begynte å brenne i en bil i Blindheimstunnelen i Ålesund. Brannvesenet kom raskt til stedet og fikk slokket brannen. Tunnelen er nå åpnet for trafikk igjen, opplyser politiet.