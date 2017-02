Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ein mannleg pasient i 50-åra blei søndag ettermiddag send til helsesjekk i lag med to pleiarar. Ifølgje politiet skal mannen ha røykt på senga, slik at det begynte å brenne. Dette blei sløkt av dei tilsette, to personar i 30- og 50-åra.

– Ingen er alvorleg skadde, seier operasjonsleiar Trygve Ødegård hos politiet.

Brannvesenet i Ørsta rykte ut til branntilløpet klokka 16.45. Ødegård kan ikkje seie om det var open eld i rommet, og viser til at politiet først blei kopla inn etter at brannen var sløkt av dei tilsette på institusjonen der mannen bur.

– Pleiarane fekk sløkt dette, og i det har dei fått i seg røyk, og er difor sende til helsevesenet for sjekk, seier Ødegård.