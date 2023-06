Måtte sette igjen hengarane

I ein kontroll ved Romsdal kontrollstasjon fekk tre køyretøy bruksforbod og to sjåførar blir melde for brot på køyre- og kviletida. Av 45 tunge køyretøy og åtte lette fekk seks av dei skriftlege manglar, og to varebilar med hengarar måtte sette igjen hengarane. Vegvesenet meiner likevel det var lite å sette fingeren på.