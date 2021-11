Måtte sage hol i taket

To personar var involvert i ulukka der ein bil køyrde av vegen ved Hollingen i Aukra kommune. Brannvesenet måtte sage hol i taket på bilen for å få ut den eine personen. Ingen av dei involverte skal vere hardt skada, men Begge blir att med til legevakte for sjekk. Det opplyser operasjonsleiar i politiet Per Åge Ferstad.