Måtte reddest ned fra fjell

En skadet mann måtte reddest ut med helikopter på et fjell i Norangsdalen i Stranda kommune tidligere i dag, melder Sunnmørsposten. Mannen skal ha falt ned i et elveløp og ble skadet i området ovenfor Fivelstadhaugen, skriver avisen. Både Stranda Røde Kors og den alpine redningsgruppa i Ørsta ble sendt ut til redningsaksjonen. Mannen skal ha vært i et følge på seks og ulykken skal ha skjedd da de var på vei ned igjen fra fjellet, melder avisen.