Måtte overnatte i arresten

Ein mann i slutten av 20-åra blei sett i arresten i Kristiansund i natt. Mannen fekk fleire moglegheiter, men skal ikkje ha greidd å oppføre seg ovanfor politiet. Frå før av hadde mannen oppført seg truande og ufint mot ein anna person. Politiet opplyser at mannen blir meldt for forholdet. I tillegg blei ei full kvinne i slutten av 30-åra sett i arresten i Kristiansund. Ho hadde sovna på ein fest og hadde heller ikkje nøklar til sin eigen bustad slik at ho kunne reise heim.