Måtte hjelpe fritidsbåt

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) sier til Sunnmørsposten at årsaken til at hurtigbåten MS Godøy måtte bidra i en redningsaksjon, var motorstopp. – Det er en fritidsbåt som fikk motorstopp. Den har vi kontroll på, opplyser HRS til avisen.