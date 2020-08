Måtte ha hjelp ned fra Rotsethornet

Volda Røde Kors måtte fredag kveld hjelpe to personer ned fra Rotsethornet i Volda.De to fant ikke veien ned gjen selv og kontaktet politiet. Klokka 03 meldte politiet på twitter at de er vel nede og at den ene er kjørt til legevakt for sjekk.