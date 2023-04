Måtte ha hjelp ned frå fjellet

Klokka 00.39 melde politiet at turfølge, som trengde hjelp til å kome seg ned frå Litldalen i Sunndal, hadde kome seg ned igjen.

Sterk vind gjorde at turfølge blei utrygge og bad om hjelp til å kome seg ned. To scooterpatruljar frå Røde Kors reiste så ut for å få dei trygt ned igjen.