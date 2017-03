Måtte gjøre vendereis

Bilferja la fra kai på Kanestraum klokka 07, men da den skulle legge til på Halsa-sida, klarte ikke mannskapet å styre ferja inn.

Sterk vind

Operativ leder i Fjord1, Karstein Holm, sier «Svanøy» er svak for sterk vind. Grunnen er at ferja ikke har thruster-propeller som er mye bedre for å manøvrere ferjer og skip i sterk vind.

– I dag blåste deg såpass at det ikke gikk bare med vanlig propell, sier Holm.

Flere av passasjerene som var med ferja skreiv på Facebook at de ikke visste hva som skjedde, men at ferja prøvde å legge til 3 ganger før den returnerte til Kanestraum og satte bilene og passasjerene av der slik at de kunne benytte den andre ferja som har en annet og bedre propellsystem.

I dag var det langt fra vindstille ved ferjeleiet på Halsa og det skapte problem for B/F Svanøy Foto: Odd Sørås / NRK

Holm sier det er sjelden at dette skjedd i dette sambandet og at en av grunnene til problemet i dag også var at det lå ei ubemanna ferje ved den andre ferjelemmen på Halsasiden.

– Hadde den vært ledig, hadde Svanøy trolig klart det, men altså ikke i dag, sier den operative lederen.