Måtte evakuere etter røykutvikling

Det var like over klokka 03 at det ble oppdaget røyk som førte til at personalet satte i verk evakueringen.

Ingen fysiske skader

Elisabeth Siebke forteller at alt gikk rolig for seg og at ingen pasienter fikk fysiske skader under evakueringen i natt Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Ingen pasienter har fått fysiske skader, men en pårørende som ble utsatt for røyk er til sjekk. Fire ansatte ble også utsatt for røyk. En til to av disse blir trolig sjekket nøyere, opplyser avdelingsleder Elisabeth Siebke.

Slapp å evakuere neonatal

Det var ikke nødvendig å evakuere pasienter fra neonatalavdelingen i 3.etajse i bygget.

– Vi er veldig glade for at det har gått så bra med pasienter, pårørende og ansatte, sier Siebke som nå arbeider for å finne ut omfanget av røykskadene i etasjen og når de kan ta lokalene i bruk.