Matchvinnaren: – Veldig fortent

Moldes matchvinnar Vegard Forren fann lite å setje fingeren på etter 1-0-sigeren mot Rosenborg i kveld. – Dette var veldig fortent. Vi var best gjennom heile kampen. Det kunne ha blitt meir enn 1–0. Men for min del er 1–0 nok. Vi heldt nullen, samtidig som eg scora mitt første mål på lenge, seier Forren til NRK. Og legg til at om Molde spelar som i dag skal dei bli vanskelege å slå utover hausten.