Master i helseleiing er populært

Den nyoppretta masterutdanning innan helse-leiing her i fylket ligg på 3.-plass over populære studium på NTNU. Masterutdanninga er eit samarbeid mellom NTNU og høgskulane i Molde og Volda. – Dette viser eit stort behov for kompetanse ho leiarar i helsevesenet, seier Rigmor Einang ved NTNU i Ålesund.