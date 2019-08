Massiv omtale av Solskjær

Medieovervåkeren Retriever kan ikke huske en slik internasjonal dekning av en nordmann over tid som tilfellet er med Ole Gunnar Solskjær. – Omtalen av nordmannen er massiv i internasjonale medier. Ser vi på et utvalg internasjonale medier finner vi rundt 40.000 medieoppslag i juni og juli. Antakelig er han den mest omtalte nordmannen på lenge. Jeg kan ikke komme på noen andre nordmenn som har fått så bred dekning over såpass lang tid, sier Guro Lindebjerg i Retriever til NTB.