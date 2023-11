Fleire personar var med i eit slagsmål i ein brillebutikk på Moa kjøpesenter i Ålesund i ettermiddag.

– Eg såg nokon som kom løpande, og plutseleg var det mange folk i brillebutikken. Eg såg ein som ropte etter hjelp, og så velta dei eit glasskap og kasta stolar etter han, fortel eit vitne som vil vere anonym.

KNUST: Slagsmål i ein brillebutikk gir mykje glasskår. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Politiet fortel at det var ulike aldersgrupper med i slåstkampen, i alderen frå 40 år og ned til ungdomar.

– Mellom 15 til 20 personar var involverte. Det var veldig uoversiktleg og aggressiv stemning på staden, seier operasjonsleiar Roar Fylling til NRK.

– Kva gjorde politiet for å roe gemytta?

– Dei var i dialog med dei ulike grupperingane. Det var både politi og vektarar i sving, seier Fylling.

Knuste brilleskap

Butikksjef Joachim Nelvik hos Specsavers seier til NRK at fem-seks personar var i slåstkamp inne i butikken.

– Det var først to stykkar inne, som var rolege, før dei plutseleg begynte å rope til kvarandre og gjekk til angrep inne i butikken.

KNUST: Det var store skader i brillebutikken, fortel butikksjef Nelvik. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Dei har no stengt nå butikken. Butikksjefen er først og fremst glad for at ingen tilsette blei fysisk skadde, sjølv om dei fekk seg ein veldig støkk.

– Me har ein del materielle skader, både stolar, briller og eit vitrineskap. Ein person såg tilsynelatande bevisstlaus ut og blei henta av ambulanse, seier Nelvik.

Han seier han trur det var tilfeldig at slagsmålet skjedde i brillebutikken.

STENGT: Brillebutikken blei naturleg nok stengt for kvelden. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

– Velta glasskap

Kristin Løvoll var inne for ein synstest i butikken.

– Eg høyrte brøl og smell og eit voldsomt rabalder, fortel ho.

Ho var framleis skjelven da NRK intervjua henne ein halvtime etter hendinga.

SKJELVEN: Kristin Løvoll tok synstest da det braka laus rundt henne. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Ei som jobba i nabobutikken fortel at ting roa seg ei beite etter at politiet kom på plassen.

– Dette er heilt forferdeleg, særleg for oss som arbeider aleine på butikk, seier ho til NRK.

To personar blei sendt til legevakt, utan alvorlege skader. Politiet meiner at slåstkampen handla om ein konflikt mellom to familiar.