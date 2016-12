Martine (19) sikter mot junior-VM

Martine Lorgen Øvrebust er hjemme på juleferie i Stordal, men langrennsløperen hviler ikke på laurbærene i høytiden.

I snødekte Stordal trener 19-åringen opptil flere ganger om dagen i langrennsløypene, og gjør sitt for å være i god form til uttaksrennene til junior-VM i midten av januar.

– Jeg har prøvd å legge inn en god treningsperiode nå i jula, for målet er å bli tatt ut til junior-VM. Derfor vil jeg komme på pallen i de to distanseløpene i uttaksrennet, forteller Lorgen Øvrebust.

Norgescuprennene for juniorer går på Nes mellom 13–16. januar 2017.

Vil til USA

I VM-mønstringen på Lillehammer tidligere i desember gikk løperen fra Stordal inn til to andreplasser og en semifinale i sprinten.

Lorgen Øvrebust håper det var en god VM-søknad.

– Jeg vet at jeg ligger bra an, men samtidig vet jeg at jeg må gå fort på Nes også. Det er nærmere avreise til junior-VM, og det er da det er viktigst å være i god form, mener hun.

Årets junior-VM går av stabelen i Salt Lake City i Utah mellom 30. januar og 5. februar. At mesterskapet er akkurat der, er en ekstra gulrot for sunnmøringen.

– I fjor var det i Romania, og i år er det i USA, så det blir to vidt forskjellige land. Det er veldig kult at det er i USA, så det er en ekstra grunn til at jeg har lyst, forteller hun.

Første år på juniorlandslaget

SKIKRETSEN: Roar Lervik skryter av Lorgen Øvrebust. Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK

Lorgen Øvrebust er inne i sitt første år på juniorlandslaget, som en av seks kvinner, og mener hun har utviklet seg mye i løpet av denne perioden.

– Det har vært veldig bra, og vi har hatt mange gode samlinger. Fordelene med å være med der er at du får trene med de beste juniorene i landet, og du får være med å oppleve og lære mye. Det er et veldig godt miljø, forteller hun.

– Alltid vært talentfull

Den talentfulle langrennsløperen får skryt av leder i langrennskomiteen i Møre og Romsdal skikrets, Roar Lervik.

Han har fulgt Lorgen Øvrebust i mange år, og er imponert over utviklingen.

– Martine har vært talentfull og flink til å trene i alle år. Hun viste seg tidlig frem i kretsen, og har konkurrert mot dem som er eldre og gutter lenge, forteller han.

Lervik håper den lokale løperen får vise seg frem i VM.

– Hvis hun klarer å holde seg frisk og i god form, har hun gode muligheter. Vi håper hun får være med der igjen og konkurrere mot de aller beste. Det tror jeg hun klarer, sier han.