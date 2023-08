Martin Ramsland til Aalesund

Martin Ramsland har signert kontrakt for AaFK fram til 2024, og går dermed permanent frå Sandnes ULF til sunnmørsklubben. Det melder dei i ei pressemelding.. 30-åringen er med på trening laurdag og skal vere klar for å spele mot HamKam. – Martin er ein veldig hardharbeidande spiss, og ein god press-spelar. Han står for ein veldig sterk treningskultur og er flink i relasjonsspelet. Ein veldig bra type både på og utanfor bana, og han er svolten på å utvikle seg vidare, uttalar trenar Christian Johnsen i pressemeldinga.