Markerte første spadetak for ny Nerlandsøybru

I dag blei starten på byggeprosessen på ny Nerlandsøybru markert. Der blei det mellom anna taler frå fylkespolitikar Randi Walderhaug Frisvoll (KrF), Bjørn-Halvor Prytz, ordførar i Herøy kommune, og Marianne Nærø, prosjektsjef for vegprosjekt i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Den eksisterande Nerlandsøybrua vart opna i 1968 og er ein del av fylkesveg 5878. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at det er korrosjonsskadar som er bakgrunnen for at det er behov for ei ny bru, der ein samtidig sikrar ei betre løysing for mjuke trafikantar, med gang- og sykkelvegar og nye busslommer.

Møre og Romsdal fylkeskommune har skrive kontrakt med arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS. I kontrakten er fristen for ferdigstilling av den nye Nerlandsøybrua sett til 1. mars 2025.