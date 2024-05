Markerte byggestarten for reinseanlegg

I dag var det markering av byggestarten for Kongshaugen reinseanlegg i Sula. Sjølve arbeidet startar neste veke. Her skal det nye, felles reinseanlegget for kommunane Sula og Ålesund kome.

Kongshaugen reinseanlegg og overføringsnettet vil sikre at kommunane innfrir også dei venta EU-krava for heile Sula kommune og store delar av dei mest befolkningstette områda i Ålesund.

– Det er fint å kome i gang med arbeidet, seier Frode Andresen, nestleiar i planutvalet i Ålesund kommune.

Han vektlegg at dette både er viktig for å få kontroll på utsleppa, i tillegg til å vere eit viktig miljøprosjekt for Storfjorden, Ellingsøyfjorden og Borgundfjorden.

– Dette er det største miljøprosjektet i offentleg regi her i fylket, seier Andresen.

Målet er at anlegget skal stå klart til 2028.

Andresen seier han har forståing for dei som er kritiske til prosjektet.

– Vi må ha reinseanlegget ein plass og dette er den beste løysinga for det store fleirtalet, seier han.