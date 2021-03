Markering i Kristiansund

Etableringen av 40 fylkeskommunale stillinger i Kristiansund ble offisielt markert onsdag. Arbeidsplassene skal knyttes til Campus Kristiansund. – Vi har jobbet med et opera og kulturhus, å få mer høyere utdanning til byen og flere fylkeskommune arbeidsplasser, og dette er et startskudd for alle tre prosjektene. Dette kommer til å gi en vekst i Kristiansund og på Nordmøre, sier ordfører Kjell Neergaard. På bildet: Kjell Neergaard, prosjektleder Monica Kjøl Tornes og fylkesordfører Tove Lise Torve.