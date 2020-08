Markering i Ålesund

«Nei til vindkraft på Haramsøya» hadde i dag ei markering før kommunestyremøtet i Ålesund. Kommunestyret skal i dag bestemme om dei vil støtte ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) sitt forslag om å løyve 500.000 til rettssaka som organisasjonen vil føre mot staten. Leiar i «Nei til vindkraft på Haramsøya», Birgit Oline Kjerstad, seier det er viktig å ha kommunen sin støtte. – Kva haldning kommunen har og at står opp for det vi kjemper for, sender eit viktig signal til myndigheitene og dei som sitt med makta i denne saka, seier ho.