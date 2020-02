Markerer stopp i bompengeinnkrevjing

Eksportvegen AS stoppa ved midnatt bompengeinnkrevjinga ved Vågstrandstunnelen. Dermed er passeringar gjennom tunnelen no gratis. Klokka 13.00 i dag blir det difor ei markering av at det no er slutt på bompengeinnkrevjing ved tunnelen. Leiar av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Helge Orten (H), lokale politikarar, Statens vegvesen og Vågstranda Vel er blant dei som vil delta på markeringa.