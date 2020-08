Markerer Pride i Ålesund

Denne veka starta Ålesund Pride. Årets pridefest blir nedskalert til Mini-Pride på grunn av koronapandemien. Arrangøren synest likevel det er nødvendig å markere Pride også i år, og viser det med prideflagg på synlege plassar i byen. – Det er viktig fordi Ålesund skal vere ei kommune for alle. Homo er framleis det mest brukte skjellsordet blant ungdommar. Kampen er ikkje over før det ikkje finst ei skap å kome ut av. Den store paraden blir det dessverre ikkje noko av, då vi ikkje kan samle 4000 personar i år. Men vi håper å kome sterkare tilbake neste år, seier Monica Molvær, festivalleiar for Mini-Pride.