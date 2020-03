Markerer kvinnedagen

Over heile fylket blir kvinnedagen, 8. mars, markert i dag med store og små arrangement. Dette gjeld også for dei tre største byane i fylket. I både Ålesund (bildet) og Molde har dagen allereie vore markert med appellar og 8. mars-tog. I Kristiansund startar toget klokka 18.00 i kveld og det vil også bli ei markering på Kulturfabrikken i etterkant. Her vil folk kunne høyre innlegg frå Sindre Stabell Kulø, Liv Berit Bach og Torill Brunsvik. Årets hovudappell i Ålesund blei heldt av Fride Fiskergård frå Amnesty Ålesund. I Molde var det appellar av Kim Thoresen-Vestre (gruppeleiar i SV) og Mayada Alfayad (vinnar av likestillingsprisen 2019).