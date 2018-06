Markerer «Kva er viktig for deg»

For aller første gong markerer dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal «Kva er viktig for deg-dagen» i dag. Med stand utanfor kvart sjukehus får innbyggarar møte tilsette og fortelje kva dei meiner er viktig i møte med helseføretaket. Tilbakemeldingane dei får inn skal brukast i forbetringsarbeid, fortel samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm i Helse Møre og Romsdal. Ho meiner dette vil kunne føre til ei kulturendring i fylkets helseføretak. – Vi har ein tradisjon i helsevesenet at det er vi som veit best kva som er viktig for deg. Vi har ikkje vore like flink å stille spørsmålet. Derfor trengst det ei slik markering som vi gjer no, seier Tyrholm.