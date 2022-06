Markerer 50 år

Norsk oljevern markerer 50 år, og dette markeres ti plasser rundt omkring langs kysten i juni. Fredag har det vært et arrangement i Ålesund. – Det er viktig å ha en oljevernberedskap fordi skipsfarten går langs kysten hver eneste time, og vi må være i stand til å håndtere en eventuell hendelse med båt eller et oljeutslipp, sier Hans Petter Mortensholm, direktør for miljøberedskap i Kystverket.