– Dette er ei enorm satsing opp mot tidlegare. Eg går frå den største klassen i Skandinavia til éin av dei absolutt argaste meisterskapane i verda. Det blir utruleg kult å kjenne på nivået! seier Marius Nakken til NRK.

23-åringen frå Ålesund blir sett på som eitt av dei store håpa i norsk motorsport. Stortalentet har gjort det skarpt i NTCC-serien og i januar blei han invitert til Dubai for å køyre 24-timarsløp for nettopp Porsche.

– Eg hadde første test for Porsche i Dubai i januar. Vi var fire sjåførar totalt, for vi må bytte på i eit så langt løp. Der fekk eg køyrt mykje sjølv om vi måtte bryte etter 17 timar. No nyleg køyrde eg testløp i Tyskland på Hockenheimring, som er éi av dei mest kjende banene i motorsport, fortel Nakken.

Kontrakten med Porsche og MRS, som er blant dei største i norsk motorsport i nyare tid, blei signert for tre veker sidan, men blei offentleggjort først laurdag.

Både Marius Nakken og bilane er klar til innsats. Foto: mjn-racing

– Lov å ha forventningar

Esben Garlie i managementet til ålesundaren fortel om ein langt over snittet hardtarbeidande mann. Han omtalar innsatsen i Dubai som «heilt rå», trass i nokre ganske humoristiske startvanskar.

– Marius fekk beskjed om å ta på seg hjelm og testkøyre, men etter tre minutt måtte han krype til korset og rope opp teamsjefen på callingen og spørje på god sunnmørsk engelsk: «Excuse med, can you tell me how to start the engine?», flirer Garlie.

Startvanskar i ein ny, proff bil, men etter berre to rundar var han best på laget med tre etablerte, proffe sjåførar.

– Etter 5–6 rundar var han best av alle 60 sjåførar og hadde dei beste rundetidene av alle. Det er lov å ha forventningar til han, slår Garlie fast.

Nakken har køyrt sidan han var fire år gammal. – Eg starta på bana i Olsvika og køyrde mange tusen rundar allereie dei første sesongane, fortel den no 23 år gamle mannen. Foto: Rune Hansen / NRK

Stjernene innanfor rekkevidd

Under testløpet på Hockenheimring herja Nakken med den etablerte tyske sjåføren Christian Engelhart. Allereie måndag reiser ålesundaren til Tyskland for nye testløp. Målet før sesongen i Porsche Cup Tyskland er klart.

– Eg vil kjempe i toppen uansett kva klasse eg er i. Eg veit det blir ei tøff oppgåve, for der er mange gode, rutinerte sjåførar, men eg kan bli topp tre i kvart løp. Eg går også for å vinne nybegynnarprisen, svarer 23-åringen kontant.

Bilen han skal køyre er ein Porsche 911 GT3 Cup-bil med ein toppfart på 280 kilometer i timen. Om få år håper han å ta endå eit steg oppover mot dei største stjernene i motorsporten.

– Veldig mange sjåførar har blitt plukka opp og blitt heilprofesjonelle etter å ha køyrt i denne klassen. Målet mitt er å leve av motorsporten og tene gode pengar på det innan kort tid. Leverer eg gode resultat over ein periode så er det innan rekkevidd.