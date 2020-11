Marius (27) satser millioner på fiskerdrømmen

– Jeg tror vi er oppe i nitten millioner i investeringer, sier Marius Gule.

Men, som han sier, alle må ha mat, og det er det optimismen bygger på.

Den unge fiskeren er sliten og trøtt, men fornøyd etter ei lang arbeidsøkt. Har vært våken i 25 timer. Det er ikke åttetimersdag på sjøen. Likevel er yrket blitt mer attraktivt de siste åra. Bare i Averøy på Nordmøre er det kommet sju-åtte nye sjarkfiskere.

Fiskerne sorterer fisk på kaia morgenen etter ei økt på havet. Foto: NRK

Status har betydning

Marius satser sammen med broren Morten (21) når han investerer i båt og kvoter. Og de to unge fiskerne er ikke alene.

– Nedgangen i antall fiskere har stoppet, og statusen i yrket har økt, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

I dag er det vel 11.000 i Fiskermanntallet og andelen yngre fiskere er økende. For fem år siden var tretti prosent av fiskerne under 40 år, i fjor var andelen økt til over trettifire. Fiskarlagslederen liker utviklinga.

– Vi har hatt et omdømmeskifte i sjømatnæringa, fordi verden trenger sunn mat. Norsk fisk er ettertraktet og skaper verdier, sier han.

Sjarker ved kai på fiskemottaket Sigurd Folland A/S. Foto: Anne-Mari Flatset / nrk

Ute mot havet ytterst på Averøya ligger fiskebedriftene tett. For noen år siden så Sigbjørn Folland at de store båtene i kommunen ble solgt ut, og med det verdifulle fiskekvoter og arbeidsplasser.

Sigbjørn Folland eier ei fiskebedrift på Averøya. Han mener en sjark gir tre-fire arbeidsplasser på land. Foto: Anne Mari Flatset / nrk

– Vi måtte satse mer på de unge sjarkfiskerne, sier han.

Bedrifta er medeier i en av båtene som leverer til mottaket. Flere av sjarkfiskerne har lokale investorer bak seg.

–Aldri fred å få

– Det handler om å legge til rette for at det skal være ei framtid for dem, ta imot fisken deres til en brukbar pris og selge den ut i Europa.

Folland flirer når han sier at det aldri er fred å få lenger. Det har blitt flere båter. Fisk leveres til alle døgnets tider.

Mats Kleven er glad for at det er slutt på nedsnakkinga av fiskeryrket. Foto: Anne Mari Flatset / nrk

Ved kjøkkenbordet sitter småbarnspappa Mats Kleven (31). Han har ei bytteordning som gjør at han ikke må være på båten hver dag. Kleven er nestleder i Averøy Fiskarlag og er stolt av at øya legger til rette for de unge.

– Ferskfiskmottakene er særlig viktige for sjarkfiskerne. På Averøya er vi utrulig heldige med tre mottak som kjøper fisk rett fra båten, sier han.

Han tror ikke penger er den eneste drivkrafta for unge fiskere.

– Alle vet at du kan gjøre gode penger på fiske, men å være på havet er et arbeid du må ha genuin interesse for, ellers går det ikke.

Morgensola varmer ansiktet til Marius etter ei lang natt på havet. Han har alltid visst at han skulle bli fisker. Foto: nrk / nrk

For Marius går arbeidsdagen mot slutten. Etter å ha sortert og levert fangsten skal det bli godt å hvile.

– Planen er å få ansatt mannskap slik at jeg får tid til å være mer sammen med ungen, sier Marius, som er pappa til ein treårning.

Til tross for tross for hardt arbeid og tunge investeringer, har han aldri tvilt på yrkesvalget.

– Jeg er av fiskerslekt, så det er i blodet, sier han.