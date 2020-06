Maritim næring vil ha meir støtte

I eit opent brev til næringsminister Iselin Nybø, skriv maritim klynge i Nordvest at ministeren tek feil når ho seier at regjeringa har satsa kraftig på maritim næring. I brevet skriv dei at næringsministeren ikkje treff med dei tiltakspakkane som er gitt, og at regjeringa må komme på bana med fleire krisepakker som treff næringa betre.