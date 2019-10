Maritech kjøper opp Timpex

Maritech i Molde har kjøpt opp software-selskapet Timpex i Rauma. De to programvareleverandørene har det siste året samarbeidet for å få laget en portal som gir sjømataktører full kontroll på logistikken. Selskapet får nå over 45 softwareutviklere i Molde, Åndalsnes, Trondheim, Averøy.