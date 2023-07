Marit Berg Øien og sønnen Bjørn måtte evakueres med helikopter da jordskredet i Vistdal nådde huset deres på søndag.

– Det var kjempeskummelt, sier moren.

Det begynte med at kjelleren ble fylt opp av vann som følge av det tunge nedbøren.

– Jeg snakket på telefonen med en nabo. Plutselig ropte han at vi måtte komme oss ut, fordi det kom et jordskred, sier Øien.

Hun og sønnen kom seg ut, og løp fra huset i det jordskredet omringet huset deres.

– Trodde jeg skulle dø

– Det var veldig nifst. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Øien.

Bjørn sier at den dramatiske situasjonen var ekkel.

– Jeg trodde jeg skulle dø. Det var så mye vann og jord overalt. Jeg har aldri sett Vistdal sånn, sier han.

De kom seg til et nabohus i nærheten.

– Da så vi at det kom et nytt skred, som pakket inn et annet hus. Vi visste at det bodde et eldre ektepar der, så vi ble veldig bekymret for dem. Det gikk heldigvis bra med dem, sier Øien.

Flere helikoptre bisto i aksjonen etter jordskredene i Vistdal. Foto: Ottar Rydjord

Måtte hentes av helikopter

Etter hvert fikk de kontakt med nødetatene, som ble varslet om den dramatiske situasjonen som rammet den lille bygda i Møre og Romsdal.

– Vi er imponert over responsen til nødetatene, sier Øien.

Etter hvert kom et helikopter. Det fikk landet på åsen der hun, sønnen og flere andre hadde søkt tilflukt, og fraktet dem til sikkerhet.

– Vi så også at flere andre ble heiste opp av helikopter, sier Øien.

Bjørn har vanligvis flyskrekk.

– Men det var så mye annet å tenke på, så det gikk greit, sier han.

Marit Berg Øien (til venstre) og sønnen Bjørn skuer ut over fjellsiden. Foto: Roar Strøm / NRK

– Folk stiller opp

De ble fraktet til evakueringssenteret som ble satt opp i bygda.

– Det er rørende å se hvor mange mennesker som har stilt opp. Vi har fått både klær, mat og klemmer, sier Øyen.

Foreløpig kan de ikke gå tilbake til huset deres, men må overnatte på hotell.

– Huset sto sist vi så det. Jeg håper at det fremdeles gjør det når vi får dra tilbake. Men det er omringet av gjørme, og kjelleren er full av vann, sier Øyen.

Skredet gikk helt ned til fritidsboligen til Arild Magnus Meland. Foto: tipser

Dro fra boligen for to dager siden

NRK har snakket med Arild Magnus Meland, som sammen med to søsken eier en eiendom der ett av skredene nådde helt inn.

– Dette er en fritidsbolig. Vi reiste derfra på fredag. Dermed er heldigvis alle trygge i Oslo, sier han.

Meland vet foreløpig ikke om det er materielle skader på eiendommen.

Arild Magnus Meland og familien er i Oslo, men var på eiendommen for bare to dager siden.

– Det er helt sekundært, men det er klart at dette er alvorlig. Vi var tre familier der for noen dager siden, så vi er bare glade for at vi alle er trygge, sier han.

Det er bare to dager siden han og familien reiste tilbake til Oslo etter et opphold på gården.

– Barna lekte der skredet har gått for bare noen dager siden, sier Meland.

Han sier at det er trist at eiendommen ble rammet av skredet.

– Det er urovekkende, og helt uventet. Vi hadde aldri trodd at det kunne gått et skred der. Det får en til å tenke på hva klimaendringene gjør.