Maria Parr slår an i utlandet

Forfatter Maria Parr har stor salgssuksess og denne uka mottok hun andre Bragepris for barnebøkene hun har laget.

– Det er veldig, veldig stas. Jeg er utrolig rørt og stolt, sa Maria Parr etter utdelingen.

Selger godt i Russland og Tyskland

Boka «Keeperen og havet» er allerede en stor salgssuksess med et opplag på 21.000 så langt. Til sammen har forfatteren fra Vanylven solgt rundt 90.000 bøker og lydbøker. I tillegg kommer salg via bokklubb og til utlandet. Og tall som NRK har fått tak i viser at Maria Parr sine bøker går svært godt i utlandet.

– Det er på sin plass å fremheve to land: Russland og Tyskland. Russland fordi der har forlaget solgt over 60. 000 eksemplarer av «Vaffelhjarte» og er så å si gått inn som pensum blant russiske barn, sier Eirin Hagen i Hagen Agency, som er agenten til Maria Parr.

– Også romanen om «Tonje Glimmerdal» har solgt godt, nesten 40 000 eksemplarer i Russland. I Tyskland har «Tonje Glimmerdal» solgt i omtrent 45.000 eksemplarer og 30.000 eksemplarer av «Vaffelhjarte».

Hagen sier det er all grunn til å forvente at «Keeperen og havet» vil gjøre det stort i Russland.

– Andre land der Parr sine bøker gjør det godt er Frankrike, Italia, Belgia og Nederland. Maria Parr er også meget populær i et land som Slovenia, men salgstallene er relativt små sett med nordvest-europeiske øyne, sier Hagen.

Maria Parr har nå to Bragepriser stående hjemme på Fiskå i Vanylven. Foto: Arne Flatin / NRK

Trodde ikke hun skulle vinne

Barnebokforfatter Maria Parr fikk også Bragepris i 2009. Da for sitt store gjennombrudd «Tonje Glimmerdal», som også er blitt teater. Hun hadde ikke trodd hun skulle motta prisen igjen i år.

– Det var veldig flotte bøker som var nominert i samme kategori, så jeg hadde egentlig ikke trodd jeg skulle få den.

Selv om Parr syns det var svært kjekt å motta en Bragepris setter hun like stor pris på tilbakemeldingen fra leserne.

– Jeg vil si at alle tilbakemeldinger har en verdi. Å få en pris er en tilbakemelding, å få et brev eller møte noen på butikken er også det. Men det jeg kanskje syns er aller kjekkest er å være på skoler og møte leserne, sier hun.

Etter jul har Parr flere skolebesøk som hun gleder seg til.

– Jeg har blitt veldig glad i den delen av å være forfatter, både det å formidle og høytlesing.