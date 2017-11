Margaret Alice Rensvik får pris

Fylkeskulturprisen for 2017 går til Margaret Alice Rensvik. Prisvinneren er født i England og kom til Norge i 1978 som musikklærer ved Atlanten videregående i Kristiansund. Senere har hun vært pianist og dirigent for operakoret, og vært medlem av Kristiansund symfoniorkester. Rensvik legger ned et stort frivillig arbeid for Kristiansund Kirke Kunst og Kulturfestival, og har siden 2009 vært daglig leder for festivalen.