Maradona vil ha Solskjærs jobb

Den argentinske fotballegenden Diego Maradona er ikke i tvil om at han er mannen som igjen kan gi Manchester Uniteds velfylte premieskap påfyll av sølvtøy. I et intervju med fotballmagasinet FourFourTwo lanserer 58 år gamle Maradona seg til Old Trafford-jobben Ole Gunnar Solskjær i øyeblikket har. – Hvis Manchester United trenger en manager, er jeg mannen til å gjøre jobben, sier argentineren.