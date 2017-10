Mannen: Har tømt området

Bebuarne under fjellet Mannen i Romsdal er no evakuerte. Dei 11 som bur under fjellet måtte forlate heimane sine då farenivået blei raudt torsdag kveld. Klokka 00.30 stadfestar ein patrulje på staden at området er tomt og evakueringa fullført.