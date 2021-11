Natt til onsdag blei ei kvinne funnen død i heimen sin på Fuglset i Molde. Like før fann politiet også ein hardt skadd tenåring i ein bustad like i nærleiken. Ein mann i 20-åra er sikta for drap og grov kroppsskade.

Mannen vedgår ikkje straffskuld.

Det seier advokaten hans, Roy Peder Kulblik, til NRK etter avhøyr i formiddag. Mannen har forklart i politiavhøyr at han ikkje huskar noko frå drapet i Molde. Kulblik seier mannen er fysisk skadd, men i betre form i dag enn onsdag. Mannen blir framstilt for fengsling klokka 13 i dag.

Den avdøydde kvinna er ikkje formelt identifisert, men politiet trur at ho er ekskona til mannen. Kvinna er sendt til obduksjon.

Kripos er på åstaden for drapet torsdag. Foto: Roar Strøm / NRK

Dei to har eit felles barn i barnehagealder.

Dødsfall og vald i Molde: Dette er saka Ekspandér faktaboks Klokka 01:44 fekk politiet i Molde melding om ei alvorleg valdshending på ei privat adresse. Det var fleire personar på adressa då politiet kom fram.

På staden fann politiet ein gut i tenåra som var hardt skadd, og dei arresterte ein mann i 20-åra som no er sikta for grov kroppsskade.

Den skadde guten ligg onsdag ettermiddag på sjukehus med livstrugande skader.

Denne skadde guten har ein familiær relasjon til den sikta mannen i 20-åra.

Klokka 01:45, fekk politiet melding om funn av ei død kvinne på ei anna adresse i Molde. Dei sette i gang drapsetterforsking.

Mannen som blei pågripen onsdag ettermiddag er sikta for drap på kvinna.

NRK kjenner til at mannen som er sikta for grov kroppsskade inntil nyleg budde på den same adressa der det blei funne ei død kvinne.

Politiet har ikkje endeleg identifikasjon på den døde kvinna, men seier det er grunn til å tru at ho er ekskona til den sikta mannen i 20-åra.

Har vore i avhøyr

Politiet var torsdag morgon i gang med avhøyr av den drapssikta mannen i 20-åra i Molde.

Onsdag var han ikkje i psykisk eller fysisk stand til å bli avhøyrt.

Kommunen sitt kriseteam fylgjer no opp dei pårørande. Tenåringen ligg på St.Olavs hospital i Trondheim og har framleis livstrugande skader.

Den sikta skal også ha familiær relasjon til den skadde, ifylgje politiet.