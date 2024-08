Mann tiltalt for seksuell handling

Ein mann i 20-åra frå Sunnmøre er tiltalt for å ha gjort ei seksuell handling mot eit barn under 16 år.

Den fornærma jenta skal ha vore under 14 år då dette skjedde.

Mannen er også tiltalt for å ha hatt bilete som seksualiserer barn, og for å ha vist seksuelt krenkande eller uanstendig åtferd mot barn under 16 år.