Mann tiltalt for grov voldtekt

En mann fra Sunnmøre i 50-åra er tiltalt for grov voldtekt av sin egen datter. Det skriver Sunnmørsposten. Voldtektene skal ha foregått over en periode på ti år på ulike steder på Sunnmøre hvor faren og datteren har bodd. Saken har oppstart onsdag 24. mars, og skal gå over tre dager.