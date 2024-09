Mann tiltalt for fleire alvorlege forhold

Ein mann i 40-åra frå Nordmøre er tiltalt for ein rekke alvorlege lovbrot. Ifølge tiltalen skal han blant anna ha fått barn under 14 år til å utføre handlingar som svarar til seksuell omgang med seg sjølv. Dette blir i straffelova rekna som valdtekt og mannen er difor tiltalt for valdtekt av barn under 14 år.

I tillegg er mannen tiltalt for å ha oppbevart bilde og videoar som seksualiserer barn under 18 år, for å ha kjøpt slike bilde og videoar og også ha selt delar av dette materialet vidare.

Mannen er også tiltalt for å ha utvist seksuelt krenkande åtferd ovanfor barn under 16 år.

Ifølge tiltalen skal mannen også ha betalt for å få eit barn under 18 år for å utføre seksuelle handlingar. Han skal også ha prøvd å møte barn under 16 år for å få seksuelle tenester mot betaling.

Det er ein rekke fornærma i saka. Saka skal opp i Møre og Romsdal tingrett i oktober.