Det var natt til 24. november 2021 at politiet i Molde rykte ut til to alvorlege hendingar omtrent samtidig.

På ein åstad blei ei kvinne funnen død.

På ein annan åstad, like ved, blei ein mann i tenåra funne alvorleg skadd.

Brukte vektstong

No er ein mann i 20-åra tiltalt for valdtekt og drapet på kona si og drapsforsøk på to andre menn.

Ifølgje tiltalen skal mannen ha tatt seg inn gjennom soveromsvindauget til kona si, valdteke henne og deretter slått henne hardt i hovudet fleire gonger. Politiet meiner valden førte til omfattande hovudskade, slik at ho døydde.

TO ÅSTAD: Etter å ha drepe kona si drog mannen vidare og gjekk til angrep på ein mann i ein anna bustad i Molde. Foto: Raymond Brunvold

Han skal også ha forsøkt å drepe ein far og ein son rett etterpå. Sonen blei alvorleg skadd i hendinga, og var innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim i ei lengre periode. Sonen skal ha fått fleire skader i ettertid av valden.

Mannen er også tiltalt for vald mot ein tredje person i huset.

Ifølgje tiltalen har mannen brukt grov vald mot fleire av offera sine. Politiet stadfestar at han har brukt ei vektstong både hos kona si, og hos familien der han skal ha gått til angrep kort tid etter.

Politiet trur at mannen har gjennomført både drapet og drapsforsøka over ei periode på rundt 15 minutt.

– Alvorleg sak

Statsadvokat Inger Myklebust seier ho ikkje vil seie noko om kva politiet meiner har vore motivet for drapet og valden.

ALVORLEG: Statsadvokat Inger Myklebust seier det er ein svært alvorleg tiltale. Foto: Ingrid Telset Heltne / NRK

– Det er ein svært alvorleg tiltale. Det er ei kvinne som er drepen og i tillegg eit svært brutalt angrep på ein familie i Molde.

– Kva meiner politiet motivet er?

– Eg ønskjer ikkje å gå inn på det. Det vil påtalemakta føre bevis for i retten, seier Myklebust.

Rettssaka startar 10. mai i Møre og Romsdal tingrett. Det er behov for tolking under rettssaka og det er difor sett av 11 dagar til saka.

Erkjente ikkje straffskuld

Mannen i 20-åra har tidlegare forklart at han ikkje hugsar kva som skjedde og har ikkje erkjent straffskuld for drapet.

Mannen sin forsvarar, Roy Peder Kulblik, seier at så langt han har forstått det, så har ikkje mannen endra syn med tanke på skuldspørsmålet for drapet.

Den tiltalte mannen har også tidlegare vore gjennom ei rettspsykiatrisk undersøking.

Kjent med tiltalen

Astrid Bolstad er bistandsadvokaten til familien som mannen i 20-åra er tiltalt for drapsforsøk på.

Ho seier at dei er kjent med tiltalen og tek den til etterretning.

Det vil også bli fremja eit erstatningskrav mot mannen.