Mann tiltalt

Ein mann i 40-åra frå Sunnmøre er tiltalt for seksuell omgang med eit barn under 14 år. Ifølge tiltalen skal dette ha skjedd ved tre tilfelle i 2004. Då var mannen i 20-åra og den fornærma jenta under 14 år. Saka skal opp i Møre og Romsdal tingrett i januar.