Mann tiltalt

Ein mann i 20-åra frå Sunnmøre er tiltalt for seksuell omgang med eit barn mellom 14 og 16 år og for å ha gjort ei seksuell handling med eit barn under 16 år.

Dette skal ha skjedd på ein butikk på Sunnmøre. Det er ei fornærma jente i saka. Mannen er også tiltalt for å ha sendt upassande bilde til jenta.