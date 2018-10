Mann til sykehus etter påkjørsel

En mann i 40-årene er fraktet til sykehuset i Molde etter at han ble påkjørt i et fotgjengerfelt i Dalegata på Nordlandet i Kristiansund fredag morgen. Tove Anita Asp ved politiets operasjonssentral sier sjåføren i den involverte bilen er avhørt og at han blir anmeldt. Førerkortet ble beslaglagt.