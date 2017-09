Politiet og Hovedredningssentralen satte like før klokka 19.30 i gang redningsaksjon etter at de fikk inn en nødsamtale fra en utenlandsk mann.

– Mannen ringte og ba om hjelp. Han har fått stopp på motoren på båten, men han skal ha kommet seg opp på et skjær, fortalte operasjonsleder Frode Gjøsund i politiet.

På grunn av språkutfordringer var ikke politiet i starten helt sikre på posisjonen til mannen, men de trodde han befant seg i et område ute på Hustadvika.

– Politiet er på vei i båt, og Sea King helikopter er på vei, opplyste Gjøsund klokka 19.35.

Like etter klokka 20 kunne politiet fortelle at mannen ble plukket opp av helikopteret like ved Flatskjæret i Eide kommune, åtte kilometer nord for fastlandet, og ble fraktet i land.

– Mannen har sannsynligvis ikke vært i vannet og vi tror ikke han har behov for legebehandling.

Fant mannen raskt ved hjelp av Facebook

Operasjonsleder Gjøsund forteller at de i kveldens aksjon fikk god hjelp fra sosiale medier.

– Han som var i nød, og hadde fått motorstopp, hadde filmet dette og lagt det på Facebook.

Filmen som mannen hadde lagt ut så en venn av mannen som ringte inn til politiet og tipset om videoen.

– På videoen så vi at mannen var i kontakt med et skjær og at han ikke låg og dreiv ute på havet.

Kameraten sendte også bilde av posisjonen mannen var på.

– Når det er kveld, og det er et stort havområde, kan det bli store områder å lete på, så dette hjalp oss veldig, sier Gjøsund.