Mann sikta for valdtekt

Ein mann i 30-åra blir varetektsfengsla i åtte nye veker for valdtekt. Det skriv Møre-Nytt. Mannen var først varetektsfengsla i fire veker og dette har no blitt forlenga med åtte. Tingretten skriv at det er ingen nye opplysningar som svekker mistanken mot den sikta. I staden er mistaken styrkt gjennom tekniske bevis. Retten meiner også at fengsling også er nødvendig for å hindre at sikta på ny gjer ei straffbar handling som kan medføre høgare straff enn fengsel i 6 månader, heiter det i avgjerda frå tingretten.